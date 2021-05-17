AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM kapanış saatleri...

AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerin çalışma saatleri ne? soruları kademeli normalleşme döneminde en çok merak edilenlerden biri. Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte AVM'lerin çalışma saatleri de araştırılıyor. İşte en yeni AVM çalışma saatleri....

AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?