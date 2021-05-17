Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
İzmir'de hava sıcaklığı artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? 17 Mayıs Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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