İzmir'de hava sıcaklığı artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? 17 Mayıs Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30