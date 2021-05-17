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'de hava sıcaklığı artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? 17 Mayıs Pazartesi hava durumu...

ve 'de hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , 'nun doğusu, ’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava sıcaklığı artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? 17 Mayıs Pazartesi hava durumu...

17.05.2021, 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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