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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle I Maraşlı 18. bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle I Maraşlı 18. bölüm canlı izle

'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 18. yeni bölümünde, "Sen beni kendi intikamını almak için kullanmayı seçtin!" sözü dikkat çekiyor. Diziseverler "Maraşlı canlı izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. Maraşlı 18. yeni bölümü ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maraşlı yeni bölüm canlı izle I Maraşlı 18. bölüm canlı izle

17.05.2021, 21:37

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

MARAŞLI 18. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

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