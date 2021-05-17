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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv!

canlı izle Atv!

ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Ele aldığı konular ile gündemi belirleyen Müge Anlı, bugün yine ekrana kilitleyecek. 'in neden çelişkili ifade verdi? Gerçeği gizliyor mu? İşte 17 Mayıs Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv!

17.05.2021, 10:02

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

15 Yaşındaki Yeter Korkmaz 10 Şubat'tan Beri Kayıp. 19 Yaşındaki Yakup Bakır'dan 47 Gündür Haber Alınamıyor… Hatice Taşdemir Yurda Bırakılan 2 Çocuğunu Arıyor. Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş'ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'yı babasına bıraktığını, sonradan 2004'te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı. 8 yıldır kayıp olan kadının son gecesi... Nezen cinayeti ile Lütfiye'nin kaybının kilit ismi cezaevinden haber gönderdi, konuşmak istedi, gerekirse mektup yazacağını aktarıp muhabir arkadaşımızın eğer izin alınabilirse yüz yüze röportaj yapacağını söyledi. Duran Özdemir'in neden çelişkili ifade verdi? Gerçeği gizliyor mu?

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