Pizza 18 dakikada olur insan 1 saniyede ölür

İnternetten alışveriş, zaten uzun süredir hayatımızın bir parçasıydı.

Ancak pandemi döneminde, evden çıkmak istemeyen milyonlarca insanın artık her türlü siparişini internet üzerinden vermeye başlaması ve özellikle restoranların sadece paket servislerine yönelmesi ile kuryelerin iş yükü arttı. Bu da daha fazla motosikletli kuryenin işe alınması anlamına geliyordu.

Kuryelik, salgın nedeniyle işlerini kaybedenlerin de ekmek kapısı oldu. Bu işe talep o kadar arttı ki ülkemizde şu anda kayıtlı-kayıtsız 1 milyon motosikletli kurye var. Onlar en çok da kendilerine saygı duyulmamasından dertli.



GASP EDİLEN VAR

KİMİ zaman sitelere, apartmanlara girişleri yasaklandı, kimi zaman da asansör kullanmaları...

Bazen müşterilerin olur olmaz istekleri ile karşılaştılar: Çöpümü dökebilir misin, lambayı takabilir misin gibi. Siparişi götürdükleri evde

rehin alınan da oldu, gasp edilen de... VİRÜSTEN korunabilmek için temassız ödeme isteyen müşterilerin kendilerini kapıda maskesiz karşılaması da cabası.



ZAMANLA YARIŞ

ANCAK onları en çok zorlayan yemek sipariş sitelerindeki hız puanlaması...

Çünkü yemek firmaları, bir paketin adrese ulaşması için 30-45 dakika gibi süreler koyuyor.

Yemek sitelerinde de kuryelerin yemekleri getirme süreleri müşteriler tarafından puanlanıyor. Bu da kuryelerin, "Paketleri daha hızlı yetiştirin" baskısına maruz kalmalarına neden oluyor. Paketleri yetiştirmek için zamanla yarışan kuryeler de motosikletleriyle hız

yapmak, zaman zaman da trafik kurallarını ihlal etmek zorunda kalıyor.



NE TERS YÖN NE IŞIK

BİR kurye günde 10 saat çalışırsa 25-30 paket götürebiliyor ancak bazı işletmeler paket başına ücret verdikleri için daha çok kazanabilmek uğruna 50-60 paket taşıyan kuryeler de oluyor. Bunu da hesaba katarsak trafikte nasıl bir hızın söz konusu olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Siparişi vaktinde yetiştirmek isteyen kurye, ne kaldırım ne ters yön ne de kırmızı ışık dinliyor. Bu da beraberinde hiç istenmeyen sonuçları getiriyor.

En iyi ihtimalle trafik kavgası, en kötü ihtimalle ise ölümlü trafik kazaları yaşanıyor. Pandemi döneminde sayıları 1 milyonu bulan motosikletli kuryelerden 204'ünü bu kazalarda çoktan kaybettik bile. Peki ama ne uğruna!



TOLGA'DAN GERİYE GÖZÜ YASLI BİR AİLE KALDI

Motosikletli kuryelerin karıştığı kazaların sonuncusu 24 Nisan akşamı saat 18.45 sıralarında İzmir Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 4 aydır bir diş laboratuvarında kurye olarak çalışan Tolga İdis, bir hastaneye sipariş yetiştirmeye çalışıyordu. Eşrefpaşa istikametinden Konak yönüne seyir halindeydi. Karşı yönden hızla gelen E.K'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İdis, çarpışmayla birlikte metrelerce sürüklendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı genç kurye hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Geriye gözü yaşlı bir aile ve 2.5 yaşındaki çocuk bıraktı. Otomobil sürücüsünün çok hızlı olduğunu söyleyen baba Kadir İdis, "Jet gibi gelip oğluma vurmuş. Oğlumu paramparça etmiş. Allah aşkına artık motosiklet sürücülerine dikkat edilsin" dedi.



'BİLEN-BİLMEYEN HERKES BU İSE GİRDİ'

İZMİR Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı diyor ki: "Pandemi döneminde işsiz kalanlar, çok yüksek maaşlar verildiğini duydukları motokuryelik işine yönelmeye başladı. Bu insanların arasında öğretmen de var, mühendis de, üniversiteden yeni mezun da... Her meslek grubundan insan bu işi yapmaya başladı.

Bu da doğal olarak işi bilen-bilmeyen herkesin trafiğe çıkmasına ve kazaların sayısında artışa neden oldu. Gerçeği söylemek gerekirse ortada söylendiği kadar yüksek maaşlar ya da ücretler de yok. Örnek verirsek; eğer şahıs şirketi kurup Bağ-Kur'a tabi olarak kendi motosikletiniz ile günde 9 saat çalışırsanız 6 bin lira kazanabilirsiniz.

Hala asgari ücretin altında çalışan çok sayıda kurye var."



'ÜZERİMİZDEKİ ZAMAN BASKISI KALDIRILMALI'

B sınıfı ehliyeti olan herkesin 50 cc'lik motor hacmine sahip olan motosikletleri kullanabildiğini söyleyen Muzaffer Saklavcı, "50 cc'lik motorun gücünü kaçak şekilde 80 cc'ye çıkaran tamirciler var. Böylece 50 kilometre hızla gitmesi gereken motosiklet 80 kilometre hızla gidebilir hale geliyor. Bu da yaşanan kazaların en önemli sebeplerinden biri. Ama bizler için asıl sorun olan 'zaman kısıtlaması'. Düşünsenize, bir kişi yemeğini evde yapmaya kalksa bunun için 30 dakikadan fazla zamana ihtiyacı olur. Mesela bir pizza 18 dakikada pişiyor ve bu pizzayı teslim etmek için sadece 12 dakikamız kalıyor. Şirket bizden sipariş alındığı andan itibaren yemeğin pişmesi ve teslim edilmesi için sadece 30 dakika veriyor. Zaman baskısının bir an önce kalkmasını istiyoruz" dedi.



10 YIL ÖNCE DE BABASINI KAZADA KAYBETMİSTİ

İSTANBUL Üsküdar'da 3 Nisan günü bir işyerine evrak götüren 35 yaşındaki motosikletli kurye Serdar Gökhan Bedir'e, Onur E'nin kullandığı otomobil çarptı. Metrelerce sürüklendi Bedir ve olay yerinde can verdi.

O da evli ve 2 çocuk babasıydı. Anne Latife Bedir, "10 sene önce babasını da böyle kaybettik. Aynı bu şekilde, durakta dururken araba arkadan gelip vurdu. Onun peşinde kimse yoktu ama ben ölene kadar bunun peşini bırakmayacağım. Onlar gün yüzü görmeyecekler. Bakın, iki tane yetim bana kaldı. Rızkının peşindeydi benim yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER