Yağı, şekeri, tuzu azaltın hayatınızı uzatın

Özel Denizli Tekden Hastanesi hekimlerinden Kardiyoloji Uzm.

Dr. Mustafa Demir, hipertansiyonun (HT) dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin sakat kalmasına yol açmakta olduğunu belirterek, "Yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde, tüm vücuttaki atardamarlara ve yaşamsal önemi olan organlara hasar verebilir" dedi. Demir, hastalığı ve önlemenin yollarını şöyle anlattı:



ŞEKER, KİLO VE ALKOL

"Hipertansiyon, DSÖ'nün raporlarına göre ölümün önlenebilir en önemli nedenidir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni HT'dir. Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir.

Bu nedenler şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıklarıdır.Her yaşta görülebilen yüksek tansiyon, artık çocuklarımızı da tehdit etmektedir. Kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kronik kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda balonlaşma oluşmasına neden olabilmektedir." "Hareketli bir yaşam sürerek hem kilo vermek hem de hipertansiyondan korunmak mümkündür. Bahçeyle uğraşmak, yürüyüş yapmak ve ev işleri gibi hafif ve orta derecede aktiviteleri deneyin.

Sağlıklı beslenmek sizin için her zaman faydalıdır.

Daha fazla sebze ve meyve yemekle işe başlayın.

Haftada en az bir kez vejetaryen bir öğün yiyin. Atıştırma olarak doğal hallerinde meyve, sebze ve ev yapımı yoğurt tercih edin. Her gün, her renkten bir meyve veya bir sebze tüketmeye çalışın."



MASADA TUZLUK OLMASIN

"Sigara kullanımı, başlıca ölüm ve özürlülük nedenlerindendir.

Sigara içiyorsanız, bırakmayı planlayın. Yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek yiyecekleri azaltın.

Bunlar genellikle hazır yemekler, işlenmiş ve paketli yiyecekler ve restoranlardaki yiyeceklerdir.

Yemeklerinizi evde pişirirseniz, ne kadar yağ, şeker ve tuz kullandığınızı bilirsiniz. Unutmayın, yemek masasından tuzluğu kaldırmak hiç de zor değildir. Her 10 erişkinin 3'ünde hipertansiyonun nedeni, yüksek oranda tuz alımıdır. Tuz alımının azaltılması kan basıncını düşürür."