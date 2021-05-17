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Haberler Yaşam Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine o aşı kullanılacak

Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine o aşı kullanılacak

Ülkemizde geliştirilen yerli koronavirüs aşısında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Faz-2 çalışması da tamamlanan Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması için yeni bir karar alındı. Buna göre Faz-3 aşamasında plasebo (boş aşı) yerine Sinovac aşısı kullanılacak.

Yerli aşıda yeni gelişme! Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine o aşı kullanılacak
DHA

17.05.2021, 12:21

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının şubat ayında başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan'da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2'nin raporlama çalışmasında ise son aşamaya gelindi. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor.



SİNOVAC KULLANILACAK
Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plosebo yerine Türkiye'de yaygın kullanımda olan Çin'in Sinovac aşısı kullanılacak. Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise Sinovac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif olan Sinovac aşısına karşı da koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak.

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