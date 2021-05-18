19 Mayıs'ta yasak var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tam kapanma 17 Mayıs tarihi itibari ile sona erdi. Kısıtlamalar kalkarken pek çok iş yeri de açıldı. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta kısıtlama olacak mı? Açıklama geldi mi? Yarın yasak var mı? İşte merak edilenler...

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bu tarih resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor.

Genelge yayımlandı! Marketler kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık?