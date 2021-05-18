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Haberler Yaşam 5 ayda 1070 PKK’lı terörist öldürüldü

5 ayda 1070 PKK’lı terörist öldürüldü

5 ayda 1070 PKK’lı terörist öldürüldü

18.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirtti. Operasyonların bilançosunu da açıklayan Akar, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, 113 terörist etkisiz hale getirildi.
Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1070 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

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