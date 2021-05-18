Karlov suikastinin planlayıcısı Kanada’da

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ firarisi Cemal Karaata'nın Kanada'da olduğu ortaya çıktı. Suikastın incelenmesinde Rus yetkililerinin de yer alması nedeniyle daha fazla yakalanma endişesine kapılan Karaata'nın ailesiyle Kanada'ya kaçtığı ve bir gaybubet evinde kaldığı saptandı. Ayrıca Kanada hükümetinin Karaata'nın ülkede bulunduğundan haberdar olduğu ancak sessiz kaldığı iddia edildi.