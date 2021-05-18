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Haberler Yaşam Kurt Cobain’in saç telleri açık artırma ile satıldı! İşte ödenen rakam

’in saç telleri açık artırma ile satıldı! İşte ödenen rakam

grubunun kurucusu ve solisti 27 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı ’in saç teli açık artırma ile satıldı. Saç tellerinin, 29 Ekim 1989'da 'nin Birmingham kentinde arkadaşı tarafından kesilerek saklandığı belirtildi.

Kurt Cobain’in saç telleri açık artırma ile satıldı! İşte ödenen rakam
DHA

18.05.2021, 14:57

Ünlü Nirvana grubunun solisti ve 1994 yılında intihar ederek, hayatına son veren şarkıcı Kurt Cobain'in saçı, Iconic Auctions adlı müzayede şirkete tarafından satışa çıkarıldı. Efsane rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

Ünlü şarkıcının saç telleri rekor fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolara satıldı. Saç tellerinin, 29 Ekim 1989'da İngiltere'nin Birmingham kentinde arkadaşı Tessa Osbourne tarafından kesilerek saklandığı belirtildi.

Cobain ve grubunun 1993 'MTV Unplugged in New York' performansında kullandığı akustik gitarı, Haziran 2020'de müzayedede rekor kırarak 6 milyon dolara satılmıştı.

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