Üniversiteliler harçlıklarını Aydınlı çocuklarla paylaştı

TÜRKİYE'NİN dört bir yanından üniversite gençleri, harçlıklarını Aydınlı çocuklarla paylaştı. Aydın Kültür Ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, üniversiteli gençlerin harçlıklarıyla aldığı oyuncak ve kitaplarla bin 334 çocuğu sevindirdi. Yaptığı yağlı boya tablolardan elde ettiği gelirle öğrencilere burs veren Dernek Başkanı Yazıcı'ya ulaşan iyi kalpli gençler, "Harçlığımı paylaşıyorum" kampanyasında toplanan tüm parayı teslim ettiler. Yazıcı, "Oyuncak, okuma kitabı, harçlık, alışveriş kartı hediye edip çocukları sevindirdik" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE