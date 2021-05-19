‘Yaz ortasında toplumsal bağışıklığı sağlayacağız’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı. Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de müjdeleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini dile getirdi.

"Bu hafta içinde Çin'den ciddi miktarda aşı gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulunan Koca, Çin'in Türkiye'ye Sinovac aşısı için üretim izni verdiğini ama bu üretimin kısa vadede gerçekleşemeyeceğini söyledi. Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini, Eylül'e kadar buna 60 milyon doz aşının daha eklenerek 90 bin doza ulaşılacağını bildirdi.



UĞUR ŞAHİN GELECEK

BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de perşembe günü çevrim içi düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'na katılarak tedarik süreci hakkında bizzat bilgi verecek. Sağlık Bakanı Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Haziran başında aşı kampanyasına destek vermek için Türkiye'de olacağını da açıkladı.



HAZİRAN SONU ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı, aşı takvimindeki hedefin, Haziran sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu belirterek, Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak aşılarla, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğine dikkati çekti.



FAZ-3 ÇALIŞMASI YAPILACAK

Öte yandan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yağan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3'ün süreceğini aktardı.