Dünyanın kitabı Türkiye’de bir milyon kişiye ulaştı

DÜNYADAKİ en önemli ve popüler kitapları 15 dakikada özetleyerek anlatan KitUP uygulaması, 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başardı. Rakipleri arasında iddialı bir yer kazanan uygulama; Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hizmet sağlarken, yakın zamanda 5-6 farklı dil seçeneğinin daha eklenmesi planlanıyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş, Anıl Koman, Emre Güney ve Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Furkan Erkorkmaz tarafından hayata geçirilen uygulama, dünyaya damgasını vuran yüzlerce kurgusal olmayan kitabın en önemli noktalarını sadece 15 dakikada okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz bir hale getiriyor. Uygulama, 2018'ten bu yana kullanıcılar için hızlı, ulaşılabilir bilgi kaynağı olmayı sağlayarak 1 milyonu aşkın kişinin okumasına yardımcı oldu.

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