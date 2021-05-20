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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 20 Mayıs Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 20 Mayıs Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde ve , gece saatlerinden sonra Edirne, ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Mayıs Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 20 Mayıs Perşembe hava durumu...

20.05.2021, 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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