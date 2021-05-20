Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 20 Mayıs Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.