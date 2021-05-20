Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Bir çocuk annesi Seda, üç çocuk babası eşinin amcasıyla kaçtı... Kayıp amcanın eşi konuştu. Gülüş Hanım, eşinin balkondan Seda Hanım'a çay verdiğini, hatta bir gün arayıp gel çay içelim dediğini, gelmeyeceğim diye tepki verdiğini, iyice şüphelendiğini zaten sabah gittiklerini dile getirdi. Ailelerini bırakıp nereye gittiler? 40 yaşındaki Seda Aksu'ya 14 gündür ulaşılamıyor… Eşinin amcasıyla kaçan Seda bulundu. Seda ile kaçan amca Emir canlı yayında... Seda Hanım, artık gelemeyeceğini, artık kimseyi istemediğini söylerken Arzu Hanım o adamdan koca olmayacağını, yine aldatacağını dile getirdi. Oğluna dayanamadığını ama artık ev tarafına dönmeye yüzü olmadığını belirten Seda Hanım, herkesten af diledi. Gülüş Hanım şimdi mutlu musun diye tepki gösterince Emir Bey, Gülüş Hanım'ın geçmişini düşünmesini, orada boş konuştuğunu, kimseyi kandırmamasını, programa çıkmadan önce düşüneceğini söyledi. Emir Bey, o mevzuların kapandığını, alnının ak olduğunu dile getirdi. Nevşehirde'deki kayıp iki kadınla da en son o konuştu. Ramazan Bey canlı yayında… Lütfiye Gündüz ile neden görüşmek istedi?