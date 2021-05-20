Son dakika: 90 milyon doz BioNTech'in aşısı geliyor

ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.
Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkğün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Uzman isimden açıklama AB'den flaş aşı kararı! İki doz aşı olana kapılar açılacak
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