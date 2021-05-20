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Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi! Hedef Eylül ayı

Üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği merak ediliyor. YÖK, yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için üniversitelerin akademik personelinin ve öğrencilerin Eylül ayına kadar aşılanmasını istedi.

Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi! Hedef Eylül ayı
SABAH

20.05.2021, 08:48

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 23 Mart 2020'den bu yana uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması için harekete geçti. YÖK, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. İşte yüz yüze eğitime dair son dakika gelişmeleri;

YÖK'TEN SON DAKİKA KARARI: HEDEF EYLÜL
YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine işaret edildi. YÖK'ün yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır.



Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

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