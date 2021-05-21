Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 21 Mayıs Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Eşinin amcasıyla kayıplara karışmıştı. 14 gün sonra pişman olup evine döndü. ''Sözde amca'' canlı yayında... Emir Bey stüdyoya geldi ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü, çok uzun hikaye dedi. Seda Hanım beni bu yola çıkarttı ve beni yüz üstü bırakın diyen Emir Bey, çok üzüldüğünü, herkese rezil olduğunu, kendisini öldürmesinin daha iyi olacağını söyledi. Eşinin sözde amcasıyla kaçıp Denizli'de bulunan Seda konuştu. Seda Hanım, Emir Bey tarafından kaçırıldığını, 10 senedir kendisinden hoşlandığını, hatta 5 sene önce de kaçırmayı düşündüğünü, yeni yeni de kendisinin de hoşlanmaya başladığını söyledi. İhanetin tarafları birbirleriyle yüzleşiyor... İhanetin başrolleri canlı yayında... Birlikte kaçmışlardı, şimdi birbirlerini suçluyorlar. Emir Bey, cebinden kalem çıkararak kalemi Seda Hanım'ın aldığını, kendisine parfüm de aldığını, kalemin üzerinde Emir ve kalp simgesi olduğu görülürken Seda Hanım bu hediyeleri kendisinin aldığını söyledi. Seda Hanım, boşlukta hissettiği için böyle olduğunu ama önce Emir Bey'in ben seni kaçıracağım dediğini iddia etti. Seda Hanım, günlerce ağladığını, telefonunu da elinden Emir Bey'in aldığını, hatta dolmuşta da zorla cüzdanını aldığını iddia etti. Sevindiren haber geldi. Lise öğrencisi Şanlıurfa'da bulundu…