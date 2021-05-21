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Haberler Yaşam Teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Teröristlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

21.5.2021

İSTANBUL'DA sansasyonel eylem hazırlığı yaparken polis tarafından yakalanan terör örgütü TKP/ ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik ilçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. İstanbul polisinin TKP/ML'ye ait 8 hücre evine düzenlenen baskınlarda, örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit'in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı. Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, 18 şarjör, 1 keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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