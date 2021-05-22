Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişiklik yaptı.
12-15 YAŞ ARASINI DA KAPSAYACAK
Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Covid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.
Buna göre 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, obezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan favipiravir kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.