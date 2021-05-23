Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nin oynanacağı stadı belirledi. Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off Finali'ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00'de başlayacak.Altınordu destanı Harikasın büyük Altay
Altınordu - Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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