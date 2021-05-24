Akciğer dostu besinlerle yenilenin

Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsle mücadelemiz sürüyor. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte virüsle olan savaşta avantajı ele geçirdik. Fakat yine de virüse karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamız, maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat etmemiz gerektiğini unutmamalıyız.

Bunun yanında ruh sağlığımızı da düzenli egzersiz ve kaliteli uyku ile desteklememiz gerekiyor. Fakat virüsü akciğerlerden korumamız en önemlisi.



DOĞRU GIDALAR SEÇİLMELİ

Korona virüsün akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olduğunu hatırlatan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Akciğerler solunum sisteminin en önemli organlarından biridir ve alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir.

Bugünlerde akciğer sağlığımıza ve temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Akciğerlerin kendini temizleyebilmesi için tüketilmesi gereken besinleri mutlaka alışveriş sepetinize eklemelisiniz" ifadelerini kullandı.



SARIMSAK, MUKUSU SÖKÜP ATIYOR

SARIMSAK, vücuttaki antioksidan glutatyonun üretimini artırmaktadır. Tarihte, grip ve boğmaca tedavisinde sarımsak kullanıldığı da biliniyor. Boğaz enfeksiyonlarında sarımsağın penisilinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. İçinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu da temizlemektedir.



YEMEKLERİNİZE ZENCEFİL EKLEYİN



AKCİĞERLERİN temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye destek bir besin olarak karşımıza çıkar. Taze zencefil veya toz zencefil olarak, çorba, salata, yoğurt veya yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Gebelerin kullanırken kendi uzmanlarına danışması gerekmektedir.



GÖĞÜS TIKANIKLIĞINI KEKİK ÇAYIYLA ÇÖZÜN

KEKİĞİN içerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına da çare olabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önlemesiyle bilinen kekik çayı, bronşit ve astım belirtilerini giderip balgam söktürücü özellikler gösterir.



DETOKS ETKİSİ İÇİN KEÇİBOYNUZU

SAĞLIKLI bir akciğerin toksinlerden arındırılmış olması gerekir. Birçok faydası olan keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan detoks etkili bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi olabileceği düşünülen keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir.



OKALİPTÜS İLE RAHAT NEFES

OKALİPTÜS, doğal antibiyotiklerden biridir. Uçucu yağlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Okaliptüs yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşarak tıkanıklığı açar ve kan akışını artırır. Çayını içebileceğiniz gibi evde buhurdanlığa damlatarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır.



İNFLAMASYONUN ÇARESİ ZERDEÇAL

Serbest radikaller vücutta sağlıklı hücrelere zarar verir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlı molekülleri yok eder. Antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile zerdeçal akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizlemede etkili olmaktadır. Fakat rahim hareketlerini artırabileceği için anne adayları için riskli bir baharattır.



HAVA YOLLARINI KAKAO TÜKETEREK GEVŞETİN

KAKAO flavonoid antioksidanlar bakımından zengin içeriğe sahiptir. İçeriğinde akciğerlerdeki hava yollarını gevşetmeye yardımcı olan teobromin bileşiğini içerir. Aynı zamanda alerjik solunum semptomlarının azalmasında da etkilidir. Akciğer kanserine karşı korunmaya yardımcı olabileceği de düşünülmektedir.