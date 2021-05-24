Asprin bilinçsizce kullanılmamalı

ÖZEL Sağlık Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İdil Yağız, dünyada en çok tanınan, en çok kullanılan ve en eski ilaçlardan olan aspirinin bilinçsizce kullanımının sakıncalı olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Yağız, "Aspirinin en önemli yan etkisi kanamadır.

Aspirin bin erkekten 3,3'ünde, bin kadından da 2,5'inde kanamaya yol açmaktadır. Kanamaların çoğu mide ve bağırsak kanamaları olup, nadiren de olsa hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilir. Midede bulunan koruyucu hücrelere olan direkt etkisi ile de aspirin mide kanamaları konusunda riski artırmaktadır" dedi.