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Haberler Yaşam Bileklerini kesip ailesini rehin aldı

Bileklerini kesip ailesini rehin aldı

Bileklerini kesip ailesini rehin aldı

24.5.2021

İSTANBUL Maltepe'de ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir şahıs, dün sabah evinin balkonuna çıkarak bileklerini kesip intihar etmeye kalkıştı. Şahsın rehin aldığı eşi ve çocukları daha sonra evden çıkarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri ve ambulans sevk edildi.
İntihara kalkışan adam, kendisini ikna etmeye çalışan Özel Harekat polisine elindeki cam parçasını fırlattı.
Boynundan yaralanan polis, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi. İntihar girişiminde bulunan şahıs ise, yaklaşık 4 saatlik çaba sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

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