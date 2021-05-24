Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu32
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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