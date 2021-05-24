Maraşlı 19. bölüm izle! Maraşlı dizisi yeni bölüm izle

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'ya tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?
MARAŞLI 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 19. yeni bölümünde "Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi." sözü dikkat çekiyor.
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