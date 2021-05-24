Müge Anlı canlı izle Atv 24 Mayıs Pazartesi

Atv'de hafta içi her gün canlı yayınlarla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri çözen Müge Anlı ve ekibi bugün hangi konuları ele alacak? İşte 24 Mayıs Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Eşinin ''sözde'' amcasıyla kayıplara karışan Seda günler sonra ailesiyle canlı yayında buluştu... Seda Hanım sadece huzur istediğini dile getirip her şeyin görümcenin iyiliği ile olmadığını belirtti, Gülüş Hanım ise benim yuvamı yıkmakla mı huzuru aradın diye tepki gösterdi. Arzu Hanım baygınlık geçirirken Müge Anlı, Seda Hanım'ın gelirken ben Emir ile evlenmek istiyorum dediğini aktardı. Seda Hanım nikah kıymak istediğini, herkesten özür dilediğini zira Emir Bey'i sevdiğini açıkladı. Emir Bey her zaman Seda Hanım'ın peşinde olduğunu, dün amcasının yanında diye konuşamadığını ileri sürünce Seda Hanım, Emir Bey ile beraber bu yola çıktıklarını söyledi. Seda neden karar değiştirdi? Seda Hanım, çocuk olmadığını 42 yaşında olduğunu belirtti ve söyleyeceklerinin bu kadar olduğunu, ne yaptığını bildiğini savundu. Emir Bey, Seda Hanım'a kafanı karıştırma, ben senin yanındayım dedikten sonra Gülüş Hanım, o fotoğrafları çocuklarının da dahil herkesin gördüğünü belirtti. Karısı için ''Almanya'da kanserden öldü'' demişti. Nalan Şimşek'in eşi cinayetten tutuklandı… Müge Anlı, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zaten devam eden bir dava olduğunu, savcılığın programdaki söylemleri tek tek incelediğini ve tekrardan ağır ceza mahkemesine sunulduğunu anlattı ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve ekibine teşekkür etti. Müge Anlı, dün çıkan kararda, Nalan Hanım'ın kocasının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.