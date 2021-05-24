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Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanlığı yayınladı: İşte aşılananların sayısı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı yayınladı: İşte aşılananların sayısı

Son dakika haberi...Sağlık BakanlığıTürkiye'de aşılanan kişi sayısını açıkladı. Buna göre birinci doz aşı sayısı 16 milyon 20 bin 582, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 981 bin 318 oldu. Toplam aşı sayısı ise 28 milyon bin 900 olarak hesaplandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı yayınladı: İşte aşılananların sayısı

24.05.2021, 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021, 15:00

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon bin 900'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 14.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 20 bin 582, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 981 bin 318 oldu. Toplam aşı sayısı ise 28 milyon bin 900 olarak hesaplandı.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 701 bin 752, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 903 bin 450 toplam 4 milyon 605 bin 202, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 316 bin 562, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 7 bin 799, toplam 2 milyon 324 bin 361, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 72 bin 084, ikinci doz aşı sayısı 832 bin 637, toplam 1 milyon 1 milyon 904 bin 721 doz olarak kayıtlara geçti.

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