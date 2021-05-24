Stresin ilacı bitter çikolata

İÇİNDE kakao barındıran çikolata çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.