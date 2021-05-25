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Haberler Yaşam Alkollü sürücü önüne gelene çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü önüne gelene çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü önüne gelene çarptı: 3 yaralı

25.5.2021

KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde önceki akşam alkollü olduğu öğrenilen Erkan Özkol'un kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı. Kazada, biri denetim yapan polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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