Çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu

SAKARYA'NIN Kocaali ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için çöplüğe giden hayvanseverler, açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü buldu. Köpeklerden birinin başına poşet geçirilerek öldürüldüğü tespit edildi. Sakarya Barosu olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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