EREN-13 operasyonları kapsamında Şırnak- Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma çıktı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki çatışmada 2 terörist olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Eren-13 operasyonunda Cudi Dağı’nda 2 terörist öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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