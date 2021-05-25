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Haberler Yaşam Eren-13 operasyonunda Cudi Dağı’nda 2 terörist öldürüldü

Eren-13 operasyonunda ’nda 2 terörist öldürüldü

Eren-13 operasyonunda Cudi Dağı’nda 2 terörist öldürüldü

25.5.2021

EREN-13 operasyonları kapsamında Şırnak- Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma çıktı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki çatışmada 2 terörist olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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