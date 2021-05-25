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Haberler Yaşam Göçmenlere Yunan zulmü bitmiyor

Göçmenlere Yunan zulmü bitmiyor

üzerindeki bir adacıkta fark edilen 81 göçmen, Türk askeri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler bulunduklarında ayaklarında ayakkabıları bile yoktu

Göçmenlere Yunan zulmü bitmiyor

25.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu. MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçlerince ayaklarındaki ayakkabılar da dahil tüm eşyaları alınıp, aç ve susuz bırakılan 81 düzensiz göçmen, Türkiye'ye sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kaldı. Düzensiz göçmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından kurtarıldı.

İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ
ARALARINDA kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere kıyafet ve ayakkabı verildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.

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