Kangal’a gel Meral Hanım

Sivas Kangal AK Parti İlçe Başkanı Musa Gazi, "Eğer İkizdere'ye köylülere destek için geldiysen, Kangal'da da Koç ailesinin altın madeni arama çalışmalarına tepki var. Eğer amacın destekse Kangal'a da gel Meral Hanım" diye konuştu. Rize'nin İkizdere ilçesine giden ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizidereli vatandaşlardan tepki gelmişti. Vatandaşlar Akşener'e, "Buraya neden geldiniz? çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz.

Provokasyon için mi geldiniz?" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener protesto edilirken bazı vatandaşlar da "terörist Akşener" şeklinde slogan atmıştı. Buna sinirlenen Akşener ve ekibi vatandaşlara saldırıp sözlü tartışma yaşamıştı.



Musa Gazi, Akşener'i Koç ailesinin altın madenine de tepki göstermeye davet etti.



GİDİŞ AMACI BELLİ

AYNI şekilde Cem Yılmaz ve Sezen Aksu'nun her fırsatta çevreci kesildiğini de Musa Gazi, "Biz de ilçemize bekliyoruz. Gerek Meral Akşener'i gerekse İkizdere'de tribünlere oynayan sözde çevrecilerin kendilerinden biri olunca sesleri çıkmıyor.

Üç maymunu oynuyorlar. Biz Meral Hanım ve sözde çevreci Cem Yılmaz ile Sezen Aksu'yu da Kangal'da köylünün yanında olmaya davet ediyoruz. Çok merak ediyoruz buna cevaplarını" dedi.

FATİH ŞENDİL