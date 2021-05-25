‘Kızımın gençliği geleceği gitti’

Terör örgütü PKK'nın 10 yıl önce dönemin HDP'li yöneticileri aracılığıyla dağa kaçırdığı kızının dönmesi için eylem yapan Mehmet Laçin, fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalıştığı kızına bir kez daha çağrı yaptı. "Artık dayanacak gücüm kuvvetim kalmadı" diyen baba Laçin, "Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa babasına inansın.

Gençliği, geleceği gitti. Benim hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti. Kızım devletin şefkatli güçlerine teslim olsun" dedi. Kızının zorla tutulduğunu, gördüğü baskı ve şiddet nedeniyle gelemediğini iddia eden Mehmet Laçin, "HDP İzmir İl Binası önünde şubattan bu yana evlat nöbeti tutuyorum. İzmir'in Çiğli ilçesinde yalnız yaşadığım evimden çıkıp tek başıma geliyorum.

Hani Atatürkçü, milliyetçi İzmir nerede? Sesimi neden duymuyorsunuz" sözleriyle sitem etti.

Öz kızının 10 yıl önce anne tarafından akrabalarında kaldığı dönemde HDP'lilere verildiğini, daha sonra teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Laçin, "Sesimi duyurmak için burada eyleme başladım.

4 milyon İzmir'de 4 destek veren çıkmadı, söyleyecek bir şeyimiz yok.

Bir olsak, birlik olsak bu kızımı bırakırlar. Tek başıma da olsam son nefesime kadar bu mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Eski eşinin bir yakını aracılığıyla kızının ölmediğini bildirdiğini de vurgulayan Laçin, "Olan kızıma, bana oldu. Mutlu aile tablosu yok oldu. Çocuklarımızın ve bizlerin katili HDP kapatılsın, onların başındakilere eş başkan denilenlere ömür boyu siyaset yasağı gelsin" diye konuştu.



HDP ÖNÜNDEKİ EYLEM DEVAM EDİYOR

ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemi 630'uncu gününde de sürdü. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından aileler tekrar HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. 630 gündür HDP il binası önünde oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

FATİH ŞENDİL