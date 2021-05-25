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Haberler Yaşam MİT ve TSK’dan Duhok’ta operasyon

MİT ve TSK’dan Duhok’ta operasyon

MİT ve TSK’dan Duhok’ta operasyon

25.5.2021

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, teröristlerin içinde bulunduğu aracın yok edildiği anın görüntülerine de yer verildi

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