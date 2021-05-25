Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 25 Mayıs Salı Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da aydınlatılan çifte cinayet. İki bin lira için ablasını ve eniştesini öldürdü. Uysal çifti davasında ne karar çıktı? Uysal çifti cinayetinde adalet zamanı. İki kardeş ve yeğeni ile yengeleri yargılanıyor... Uysal çifti cinayetinde tanıklar dinlendi. Tutuklu sanık kardeşten tuhaf savunma... Birliktelik yaşadığı evli sevgilisinin evinden kayboldu. Ailesi kızlarının öldürüldüğünden şüpheleniyor. İki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz'den 36 gündür haber yok. 19 Nisan'dan bu yana hiçbir ize rastlanmadı. Sevgilisi canlı yayında… Bahri Bey, Fatma Hanım'ın bir anda kaybolduğunu, 3 buçuk 4 gibi görüştüklerini, sonra kendisinin iftara gittiğini, oradan dönüşte eve geldiğinde evde olmadığını söyledi. Fatma Öz nerede? Fatma Hanım'ın eşyalarını çekyatın altına dizdiğini belirten Bahri Bey, çoğu kıyafetin gittiğini, eski kimliğinin de masanın üzerinde olduğunu ifade etti. Bahri Bey, Fatma Hanım'ın başka biri ile görüştüğünü düşünmediğini, şüphelenmediğini, sevgisinde bir azalma olmadığını, istenirse ev sahibi ile de görüşülebileceğini söyledi. Bahri Bey, evin bir tane anahtarı olduğunu, onu da Fatma Hanım'ın kullandığını, eve geldiğinde o anahtarı elektrik saatinin üzerinde bulduklarından bahsetti. Bahri Bey, Fatma Hanım ile evinin arasında yarım saatlik mesafe olduğunu, Fatma Hanım'ın en son kızı ile görüştüğünü, ama ne konuştuklarını bilmediğini belirtti. Ailesi ile sevgilisinin arasında kaldı. Seda'nın son kararı ne oldu? Ailesinin yanına dönmeye karar verdi… Lütfiye Gündüz'ün eşinden çok çarpıcı itiraflar...