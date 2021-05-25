Ölüm tarlası

ADANA'NIN Kozan ilçesinde, Tuğçe Duman (27) ve Suriyeli Melek Elşemo (24) önceki gece bir tarlada 100 metre arayla pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, önceki gece yarısı ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde meydana geldi.

oldan geçenler park halindeki otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BELİRTİLEN bölgeye gelen polis, otomobilde bir kadını ölü buldu. Yapılan incelemede kadının pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ve polis, olay yerinde inceleme yaptıkları sırada araca yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedini buldu.

Ceset üzerinde yapılan incelemede bu kadının da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan cesetlerin Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili Furkan Apaydın ve bir kişi daha gözaltına alındı.