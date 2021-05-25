PIKTES’e anlamlı ziyaret

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda ile Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) ofisini ziyaret etti. Burada, PIKTES Direktörü Erkan Açıkgöz tarafından Emine Erdoğan ve Kornhauser Duda'ya projeye ilişkin sunum yapıldı. Ziyarette Erdoğan ve Duda, Suriyeli bir öğrencinin yaptığı Türkiye'nin yanlarında olduğunu anlatan resim önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.