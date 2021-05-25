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Haberler Yaşam PKK şehir yapılanmasında HDP’li yöneticilere gözaltı

PKK şehir yapılanmasında HDP’li yöneticilere gözaltı

PKK şehir yapılanmasında HDP’li yöneticilere gözaltı

25.5.2021

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı.

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