DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı.
PKK şehir yapılanmasında HDP’li yöneticilere gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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