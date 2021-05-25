Haberler Yaşam Son dakika: ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç ekranı....

Son dakika: ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç ekranı....

Son dakika haberi...ÖSYM'den yapılan duyuruya göre 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM ALES sonuç ekranı...

AA 25.05.2021, 16:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021, 16:07