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Haberler Yaşam Son dakika: ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç ekranı....

Son dakika: ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! sonuç ekranı....

Son dakika haberi...ÖSYM'den yapılan duyuruya göre 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı. sonuç ekranı...

Son dakika: ALES/1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç ekranı....
AA

25.05.2021, 16:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021, 16:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2021-ALES/1 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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