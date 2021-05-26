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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 26 Mayıs Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde , ve 'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra , , , Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Mayıs Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 26 Mayıs Çarşamba hava durumu...
İHA

26.05.2021, 09:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu 35

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