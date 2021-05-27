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Haberler Yaşam Bakan Koca duyurdu! Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı , 'Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca duyurdu! Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

27.05.2021, 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021, 11:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerine yer verdi.

"BİR GRUBU DAHA AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ"
Öte yandan Bakan Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." açıklamasında da bulundu.

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