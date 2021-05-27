Küçükmenderes ovasını yeraltı barajları kurtarır

Tarım ve hayvancılığın can damarı Küçükmenderes ovasında, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, su ve su rezervlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, yeraltı su kaynaklarının beslenip zenginleşmesi için DSİ tarafından Eğridere çayı üzerinde kurulan yer altı barajının iyi bir örnek olduğunu belirterek "İklim değişikliği ile mücadelede etkili bir yöntem" dedi.

Tarımsal sulamada kullanılan suyun günümüzde altın kadar kıymetli olduğunu kaydeden İbişoğlu, "Küçükmenderes ovası yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alana sahip.

Tarım ve hayvancılık bölge ekonomisinin can damarı.

Binlerce sondaj kuyusu yıllardır artan kapasiteyle çalışıyor.

Yapılan incelemelerde çevredeki kuyularda su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Maliyet ve verimlilik açısından havzamızda yer altı barajlarının sayısı arttırılmalı. Yeni göletler inşa edilmeli" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL