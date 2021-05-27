Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 27 Mayıs Perşembe Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

İstanbul Kağıthane'de Hüseyin Sergüvenç'in kaybolduğunu belirten beyefendi, ekibe Sevgi İzi numarasını vererek yardımcı oldu ve ekip Hüseyin Bey'in abisini arayarak bulundu bilgisini aktardı. Kayıp 16 yaşındaki genç bulundu, Sevgi İzi ile bir kayıp daha evine döndü… Fatma Öz'ün evli sevgilisinin görüştüğü kadın canlı yayında... Yasemin Hanım, Fatma Hanım ile ilgili konularda bir şey bilmediğini, herhangi bir tanışıklık konuşma olmadığını sadece Bahri Bey ile konuştuktan sonra kendisine içerisinde bulunduğu durumu anlattığını, kendisinin de rehberlik ettiğini belirtti. Yasemin Hanım, Fatma Hanım konusunda asla şahit olmadığını, bir şey görüp duymadığını söyledi. Yasemin Hanım, Fatma Hanım ile ilgili Bahri Bey'e gerekli tavsiyeleri verdiğini, polise git dediğini ama Bahri Bey'in biz bulalım dediğini iddia etti. Mehmet Bey çok iyi bildiğini, dün Bahri Bey'in Yasemin Hanım'ı farklı numaradan arayıp tembihlediğini, Bahri Bey'in Yasemin Hanım'ın ve Mahmut Bey'in beraber evi temizlediğini ileri sürdü ve Erdinç, Tuna isimlerini sordu. Mehmet Bey, Yasemin Hanım'ın Sivas'ta akrabaları olduğunu, neden öğretmen evinde kaldığını sorgulayıp öğretmen evini neden apar topar terk ettiğini sordu. Yasemin Hanım, o gün odayı 11'de boşaltması gerektiğini, sabah oğlu ile ilk eşinin kendisini Gürün'den aldığını, saat de 11'i geçtiği için bir günlük daha ödeme yaptığını öne sürdü. Müge Anlı, sevgilisi evde değilse ya ev kazası geçirmiştir ya da komşudadır diye düşünüleceğini gidip terminale bakılmayacağını söyledi ve Bahri Bey'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeniden ifadesinin alınacağı bilgisini verdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'dan hiçbir ihbar gelmediğini, normal bir durum olmadığını dile getirdi. Ahmet Taşkın'dan cezaevi mektubu… Ahmet Taşkın'dan yeni bir cinayet iddiası...