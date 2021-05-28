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Haberler Yaşam 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanı aşılandı

813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanı aşılandı

813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanı aşılandı

28.5.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanın aşılandığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen için aşı olma imkanı sağlandı" dedi.
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