Çocuklarının önünde 12 yıllık eşini katletti

İSTANBUL Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olan Yudum M, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası hastaneden ticari taksiyle kaçan Güntay M'nin (38) gidebileceği adreslerde önlem alan polis ekipleri, şüpheliyi Pendik'te saklandığı adreste yakaladı. İfadesinde, eşini kendisini aldattığını düşündüğü için bıçakladığını itiraf eden Günay M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.