  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Çocuklarının önünde 12 yıllık eşini katletti

Çocuklarının önünde 12 yıllık eşini katletti

Çocuklarının önünde 12 yıllık eşini katletti

28.5.2021

İSTANBUL Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olan Yudum M, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası hastaneden ticari taksiyle kaçan Güntay M'nin (38) gidebileceği adreslerde önlem alan polis ekipleri, şüpheliyi Pendik'te saklandığı adreste yakaladı. İfadesinde, eşini kendisini aldattığını düşündüğü için bıçakladığını itiraf eden Günay M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklarının önünde 12 yıllık eşini katletti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.