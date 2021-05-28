Dükkan soygununun arkasından polis çıktı

İSTANBUL Fatih'te bir kuyumcu dükkanını, silahlı ve polis yelekli 8 kişi soymaya çalıştı. İş yeri çalışanlarıyla tartışıp bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından 8 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah D'nin Başakşehir'de, Cihan A'nın Zonguldak'ta, Hasan Ş'nin ise Amasya'da görevli polis memuru olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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