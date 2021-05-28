İSTANBUL Fatih'te bir kuyumcu dükkanını, silahlı ve polis yelekli 8 kişi soymaya çalıştı. İş yeri çalışanlarıyla tartışıp bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından 8 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah D'nin Başakşehir'de, Cihan A'nın Zonguldak'ta, Hasan Ş'nin ise Amasya'da görevli polis memuru olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Dükkan soygununun arkasından polis çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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