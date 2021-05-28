MİLLİ Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.
İlk atışta hedef tam isabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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