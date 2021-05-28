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Haberler Yaşam İlk atışta hedef tam isabet

İlk atışta hedef tam isabet

İlk atışta hedef tam isabet

28.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile ilk atışın başarıyla gerçekleştirilip, hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.

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